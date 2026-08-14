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Евгения Чикунова объяснила, почему так часто болеет на важных соревнованиях

Евгения Чикунова объяснила, почему так часто болеет на важных соревнованиях
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Серебряный призёр чемпионата мира на дистанции 200 м брассом российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, почему заболевает на важных стартах.

– Вы заболели примерно так же, как в прошлом году?
– Ну да.

– Есть объяснение, почему тебя так часто «рубит» перед стартами? На чемпионатах России такое тоже было несколько раз, помнишь?
– А где меня не было? Где у меня ничего не случалось?

– Вы уже думали, почему так происходит? Может, это связано с тем, что вы выходите на пик формы и иммунитет падает?
– Вот именно в этом и объяснение. Когда выходишь на пик формы, иммунитет сильно снижается. Врач, который здесь с нами, так мне и сказал: «Женя, спокойно, выдыхаем. Мы на пике формы, вся твоя работа осталась с тобой». Это были те мысли, за которые я держалась, особенно после той кринжовой сотни.

Все пришли к выводу, что это нормально. Я не могла выдать хорошее время на стометровке, потому что держалась в резерве и всё ещё болела. Но за два дня мы смогли вывести меня из этого состояния, максимально подготовиться, и вот я стою перед вами с золотом, с рекордом соревнований и, в принципе, счастлива, – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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