Евгения Чикунова объяснила, почему так часто болеет на важных соревнованиях

Серебряный призёр чемпионата мира на дистанции 200 м брассом российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, почему заболевает на важных стартах.

– Вы заболели примерно так же, как в прошлом году?

– Ну да.

– Есть объяснение, почему тебя так часто «рубит» перед стартами? На чемпионатах России такое тоже было несколько раз, помнишь?

– А где меня не было? Где у меня ничего не случалось?

– Вы уже думали, почему так происходит? Может, это связано с тем, что вы выходите на пик формы и иммунитет падает?

– Вот именно в этом и объяснение. Когда выходишь на пик формы, иммунитет сильно снижается. Врач, который здесь с нами, так мне и сказал: «Женя, спокойно, выдыхаем. Мы на пике формы, вся твоя работа осталась с тобой». Это были те мысли, за которые я держалась, особенно после той кринжовой сотни.

Все пришли к выводу, что это нормально. Я не могла выдать хорошее время на стометровке, потому что держалась в резерве и всё ещё болела. Но за два дня мы смогли вывести меня из этого состояния, максимально подготовиться, и вот я стою перед вами с золотом, с рекордом соревнований и, в принципе, счастлива, – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.