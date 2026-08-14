Российские пловцы выиграли смешанную эстафету 4х100 м вольным стилем на ЧЕ-2026

Российские пловцы Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина завоевали золото на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем. Общее время составило 3.19,95 секунды.

Вторыми пришли представители Нидерландов Шон Ниволд, Мерлин Белмон, Милау Ван Вейк и Маррит Стенберген, справившись с дистанцией за 3.20,09 секунды. Третью ступень пьедестала заняли Карло Д'Амброзио, Томас Чеккон, Сара Куртис и Эмма-Вирджиния Меникуччи из Италии (3.20,80 секунды).

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа в Париже (Франция).