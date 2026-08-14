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Российские пловцы выиграли смешанную эстафету 4х100 м вольным стилем на ЧЕ-2026

Российские пловцы выиграли смешанную эстафету 4х100 м вольным стилем на ЧЕ-2026
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Российские пловцы Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина завоевали золото на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем. Общее время составило 3.19,95 секунды.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м вольный стиль
14 августа 2026, пятница. 21:16 МСК
Окончено
1
Россия
2
Нидерланды
3
Италия

Вторыми пришли представители Нидерландов Шон Ниволд, Мерлин Белмон, Милау Ван Вейк и Маррит Стенберген, справившись с дистанцией за 3.20,09 секунды. Третью ступень пьедестала заняли Карло Д'Амброзио, Томас Чеккон, Сара Куртис и Эмма-Вирджиния Меникуччи из Италии (3.20,80 секунды).

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа в Париже (Франция).

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