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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Утренняя сессия
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Чикунова: классно, что проплыла быстрее, чем в Сингапуре. Возвращаем секунды

Чикунова: классно, что проплыла быстрее, чем в Сингапуре. Возвращаем секунды
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Российская пловчиха Евгения Чикунова, завоевавшая золото на чемпионате Европы на дистанции 200 м брассом, прокомментировала свой результат.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 200 м брасс
14 августа 2026, пятница. 19:43 МСК
Окончено
1
Евгения Чикунова
Россия
2:19.32
2
Ангарад Эванс
Великобритания
+1.89
3
Мона Макшерри
Ирландия
+3.11

— Было ли важно доказать самой себе, что вы можете вернуться на свой суперуровень и приблизиться к мировому рекорду? Ведь в прошлом году, да и в этом, не получалось плыть быстро.
— Мы к этому идём, к этому стремимся. Очень классно, что я проплыла быстрее, чем в Сингапуре, при том что тогда мне казалось, что я в плачевной ситуации. Но, как оказалось, не говори «гоп», пока не перепрыгнешь, — здесь было похуже. Я просто готова теперь ко всему.

Хотя ладно, не буду так говорить. Я просто знаю, что нужно делать, если что-то случится. Потихоньку мы возвращаем время, секунды. Скорость уже есть – это показала двухсотка. Сотня была в моей жизни, к сожалению, с этими плачевными 1.06, но было и было – чего уж теперь… — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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