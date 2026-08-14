Чикунова: классно, что проплыла быстрее, чем в Сингапуре. Возвращаем секунды

Российская пловчиха Евгения Чикунова, завоевавшая золото на чемпионате Европы на дистанции 200 м брассом, прокомментировала свой результат.

— Было ли важно доказать самой себе, что вы можете вернуться на свой суперуровень и приблизиться к мировому рекорду? Ведь в прошлом году, да и в этом, не получалось плыть быстро.

— Мы к этому идём, к этому стремимся. Очень классно, что я проплыла быстрее, чем в Сингапуре, при том что тогда мне казалось, что я в плачевной ситуации. Но, как оказалось, не говори «гоп», пока не перепрыгнешь, — здесь было похуже. Я просто готова теперь ко всему.

Хотя ладно, не буду так говорить. Я просто знаю, что нужно делать, если что-то случится. Потихоньку мы возвращаем время, секунды. Скорость уже есть – это показала двухсотка. Сотня была в моей жизни, к сожалению, с этими плачевными 1.06, но было и было – чего уж теперь… — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.