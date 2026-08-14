«Вставала с трясущимися ногами». Чикунова — о состоянии перед заплывом 200 м брассом на ЧЕ

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, с каким настроем плыла дистанцию 200 м брассом на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта. Чикунова выиграла этот заплыв, установив рекорд чемпионата Европы (2.19,32).

– Что было по настроению три дня назад, когда вы плыли стометровку? Понятно, что вы болели и не были готовы на все сто, и тут британка [Ангарад Эванс] плывёт 200 метров – не дай бог, если она вас обойдёт. Были панические настроения?

– Конечно, были, и от этого было ещё тяжелее собраться. Самое сложное было держаться морально. Поэтому я всего нескольким людям рассказала, что заболела, и старалась вообще не думать об этом, абстрагироваться максимально.

Было осознание, что сегодня будет решающая гонка. С утра я вставала с трясущимися ногами, понимая, что будет безумно тяжело. Нельзя отпускать британку, потому что если я отпущу сильно – уже не догоню. Поэтому я втопила первую сотню, третий полтинник ещё удержала, а четвёртый просела по скорости. Честно, я уже не помню, как я его доплыла, просто доплыла, увидела табло – и всё.

– При этом сейчас было ведь очевидно, что вы обгоняете британку перед последним бассейном?

– Может, со стороны это и было очевидно, но когда ты плывёшь и делаешь поворот вместе… Я видела, что мы идём рядом. Плюс – это финальная дистанция, никто не будет просто так отпускать. Иногда адреналин может сделать так, что даже меня можно обогнать. Поэтому я поняла: нельзя ни на секунду отпускать ни её, ни себя. И я просто выключила голову и доплывала как могла, – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.