Борисова стала пятой в многоборье ЧМ по художественной гимнастике, Ильтерякова — 12-я

Российская гимнастка Мария Борисова заняла пятое место в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте. За четыре упражнения она набрала 116 баллов. Ещё одна россиянка, София Ильтерякова, стала 12-й, набрав 113,150 балла.

Победу одержала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2024 года представительница Германии Дарья Варфоломеев с результатом 119,500. Второй стала Стиляна Николова из Болгарии (117,600), тройку призёров замкнула итальянка София Раффаэли (117,550).

Россиянки впервые с 2007 года проиграли многоборье на чемпионатах мира, в которых принимали участие. Тогда выиграла украинка Анна Бессонова, россиянки Вера Сесина и Ольга Капранова стали второй и третьей.