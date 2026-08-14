15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Утренняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
09:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Борисова стала пятой в многоборье ЧМ по художественной гимнастике, Ильтерякова — 12-я

Борисова стала пятой в многоборье ЧМ по художественной гимнастике, Ильтерякова — 12-я
Комментарии

Российская гимнастка Мария Борисова заняла пятое место в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте. За четыре упражнения она набрала 116 баллов. Ещё одна россиянка, София Ильтерякова, стала 12-й, набрав 113,150 балла.

Победу одержала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2024 года представительница Германии Дарья Варфоломеев с результатом 119,500. Второй стала Стиляна Николова из Болгарии (117,600), тройку призёров замкнула итальянка София Раффаэли (117,550).

Россиянки впервые с 2007 года проиграли многоборье на чемпионатах мира, в которых принимали участие. Тогда выиграла украинка Анна Бессонова, россиянки Вера Сесина и Ольга Капранова стали второй и третьей.

Материалы по теме
«У нас будет успешный чемпионат». Варфоломеев — о ЧМ по художественной гимнастике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android