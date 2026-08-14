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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Утренняя сессия
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«Это удивительно, спустя пять лет». Чикунова — о золотой медали на ЧЕ-2026

«Это удивительно, спустя пять лет». Чикунова — о золотой медали на ЧЕ-2026
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Российская пловчиха Евгения Чикунова, завоевавшая золото на чемпионате Европы на дистанции 200 м брассом, рассказала, что в первую очередь посвящает медаль себе и тренеру.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 200 м брасс
14 августа 2026, пятница. 19:43 МСК
Окончено
1
Евгения Чикунова
Россия
2:19.32
2
Ангарад Эванс
Великобритания
+1.89
3
Мона Макшерри
Ирландия
+3.11

— Насколько вас отпустило, что у вас наконец есть личная, большая, взрослая золотая медаль?
— Да, это удивительно. В первый раз я плыла на чемпионате Европы в 2021 году, пять лет назад. Это было в Будапеште. И вот она, спустя пять лет. Моя золотая медаль.

— Кому посвятите эту медаль?
— В первую очередь себе и тренеру за нашу большую работу. И, конечно, всем болельщикам, всем, кто болел за меня и ни секунды не сомневался, — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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