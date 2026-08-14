«Это удивительно, спустя пять лет». Чикунова — о золотой медали на ЧЕ-2026
Поделиться
Российская пловчиха Евгения Чикунова, завоевавшая золото на чемпионате Европы на дистанции 200 м брассом, рассказала, что в первую очередь посвящает медаль себе и тренеру.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 200 м брасс
14 августа 2026, пятница. 19:43 МСК
Окончено
1
Евгения Чикунова
Россия
2:19.32
2
Ангарад Эванс
Великобритания
+1.89
3
Мона Макшерри
Ирландия
+3.11
— Насколько вас отпустило, что у вас наконец есть личная, большая, взрослая золотая медаль?
— Да, это удивительно. В первый раз я плыла на чемпионате Европы в 2021 году, пять лет назад. Это было в Будапеште. И вот она, спустя пять лет. Моя золотая медаль.
— Кому посвятите эту медаль?
— В первую очередь себе и тренеру за нашу большую работу. И, конечно, всем болельщикам, всем, кто болел за меня и ни секунды не сомневался, — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 августа 2026
-
22:28
-
22:27
-
22:14
-
22:05
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:59
-
21:31
-
21:21
-
21:15
-
21:05
-
21:03
-
20:53
-
20:46
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:06
-
19:54
-
19:46
-
18:44
-
18:15
-
18:03
-
17:40
-
17:22
-
15:50
-
15:29
-
15:15
-
14:20
-
13:37
-
13:23
-
12:58
-
12:40
-
12:13