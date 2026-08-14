«Даже мечтать не могла». Чикунова — о своём рекорде ЧЕ на дистанции 200 м брассом

Серебряный призёр чемпионата мира на дистанции 200 м брассом российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, как отреагировала на то, что установила рекорд чемпионата Европы на дистанции 200 м брассом (2.19,32).

– Что вы думаете о рекорде соревнований? Рекорде чемпионата Европы?

– Я смотрела этот заплыв, видела, как датчанка устанавливает рекорд, это было ещё в детстве. Я даже мечтать не могла о том, что в итоге именно я побью его.

Сначала для меня важен был её рекорд мира в Барселоне, но его перебила на Олимпиаде южноафриканка. И в итоге я побила рекорд Европы, рекорд мира, а теперь и рекорд соревнований.

– Хватит сил на комбинированную эстафету? Ведь надо ещё и горло долечить. Надо собраться.

– Да, надо собраться.

– Как вы себя заставляете?

– Как я себя заставляю? Это моя работа. У меня ещё целый день на восстановление есть, – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.