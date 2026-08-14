15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Утренняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
09:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Даже мечтать не могла». Чикунова — о своём рекорде ЧЕ на дистанции 200 м брассом

«Даже мечтать не могла». Чикунова — о своём рекорде ЧЕ на дистанции 200 м брассом
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира на дистанции 200 м брассом российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, как отреагировала на то, что установила рекорд чемпионата Европы на дистанции 200 м брассом (2.19,32).

– Что вы думаете о рекорде соревнований? Рекорде чемпионата Европы?
– Я смотрела этот заплыв, видела, как датчанка устанавливает рекорд, это было ещё в детстве. Я даже мечтать не могла о том, что в итоге именно я побью его.

Сначала для меня важен был её рекорд мира в Барселоне, но его перебила на Олимпиаде южноафриканка. И в итоге я побила рекорд Европы, рекорд мира, а теперь и рекорд соревнований.

– Хватит сил на комбинированную эстафету? Ведь надо ещё и горло долечить. Надо собраться.
– Да, надо собраться.

– Как вы себя заставляете?
– Как я себя заставляю? Это моя работа. У меня ещё целый день на восстановление есть, – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Вставала с трясущимися ногами». Чикунова — о состоянии перед заплывом 200 м брассом на ЧЕ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android