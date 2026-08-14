Российские гимнастки впервые с 1987 года остались без медалей в многоборье на ЧМ

Российские гимнастки впервые с 1987 года остались без медалей в многоборье на чемпионате мира. Тогда весь топ-3 заняли представительницы Болгарии. Первой стала Бьянка Панова, а второе место разделили Адриана Дунавская и Элизабет Колева. Советские спортсменки Анна Кочнева и Марина Лобач стали четвёртыми, а Татьяна Дручинина — шестой.

Сегодня, 14 августа, на первенстве мира во Франкфурте россиянка Мария Борисова стала пятой, набрав 116 баллов, а София Ильтерякова — 12-й (113,150 балла).

Отметим, что на ЧМ-2001 Алина Кабаева и Ирина Чащина завоевали медали, но потом их результаты аннулировали. Теперь в протоколе нет россиянок.