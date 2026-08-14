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Чикунова: Клебо перед стартами может уехать жить один. Может, попробовать что-то подобное

Чикунова: Клебо перед стартами может уехать жить один. Может, попробовать что-то подобное
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Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, что может попробовать метод норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который перед Олимпийскими играми изолирует себя от команды, чтобы избежать риска заражения вирусами или простудой.

«Йоханнес Клебо перед важными стартами может на месяц уехать жить один в домике, ни с кем не общаться, чтобы не заболеть, даже с девушкой не живёт в этот период. Может быть, перед Будапештом попробовать что-то подобное?

Слушайте, мы явно будем обсуждать методы борьбы с моими респираторными заболеваниями. Это, конечно, будет обсуждаться. И в любом случае это уже в который раз добавляет мне уверенности в том, что я могу всё. Нет ничего невозможного для меня», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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