«Драма, конкурсная борьба». Климент Колесников — о заплыве 50 м на спине на ЧЕ-2026

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года пловец Климент Колесников прокомментировал свой заплыв на дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта. По итогам выступления Колесников занял второе место (24,12 секунды), уступив победителю Мирославу Кнедле одну сотую секунды.

«Честно говоря, не ожидал такого плотного финиша. Я предполагал, что наша тройка будет, но думал, разброс окажется более существенным. А в итоге всё решилось на касании, одна сотая. Драма, конкурсная борьба.

Нормально всё. Старт с приключениями. Сейчас так получается. Я об этом и говорил, и в предварительном, и в полуфинале. В Сингапуре [на чемпионате мира], по сути, то же самое было. Из 24 не укладывался, потом проплыл. Думал, что сейчас тоже как-то соберусь, проплыву. Но по итогу на финише понял, что из 24 точно не плыл. Оно есть по ощущениям. Старался доплыть как можно быстрее, коснуться, а в итоге не сложилось», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.