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Колесников: я вообще не расстраиваюсь, мыслями уже настроен к Олимпиаде

Колесников: я вообще не расстраиваюсь, мыслями уже настроен к Олимпиаде
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года пловец Климент Колесников рассказал, что мысленно уже настроен на Олимпийские игры — 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

– Евгения Чикунова говорила, что болела, в соплях ходила пару дней назад. Кирилл Пригода экспериментировал в этом году, где-то ленился, где-то, наоборот, перегружался. А у вас по общему состоянию?
– Ничего, всё как обычно. Всё нормально.

– Мы привыкли, что когда у вас всё нормально – вы всех разделываете.
– Вот так в этот раз получилось. Посмотрим. Сейчас сотню проплывём, там разберёмся и дальше будем работать. Вообще сейчас я не расстраиваюсь, мыслями уже настроен больше к Олимпиаде, – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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