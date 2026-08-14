Колесников — о втором месте на ЧЕ: иногда интересно проиграть, за других порадоваться

Двукратный призёр ОИ-2020 российский пловец Климент Колесников рассказал, как относится ко второму месту на дистанции 50 м на спине на ЧЕ-2026 по водным видам спорта. Колесников справился с заплывом за 24,12 секунды, уступив победителю Мирославу Кнедле одну сотую секунды.

– Насколько можно понять, разочарования результатом у вас нет?

– Нет, разочарования нет.

– Но ведь со стороны кажется, что должен быть какой-то осадок, потому что статус топ-один на спине обязывает всегда побеждать?

– Возможно, со стороны кажется, что нужно расстроиться, потому что есть доля ответственности. Но меня это никак не расстраивает. Я понимаю и чувствую, в каком состоянии нахожусь, и отталкиваюсь от этого. Результат меня не удивил.

– Получается, внутри есть ощущение, что это пока Европа и в этом сезоне можно чуть-чуть приспустить газ, а вот дальше – всё?

– Вот, наверное, так и есть. Специально отдыхать я не собирался и не собираюсь. Но внутри нет каких-то переживаний. Настрой участвовать и бороться – он есть. Я старался как мог.

Спортивная злость присутствует, тем более на дистанции. Но именно такого настроения на подъёме – нет, совсем нет. Иногда интересно и проиграть, посмотреть, как это, за других порадоваться. Я рад за парня, который занял первое место, – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.