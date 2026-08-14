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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Утренняя сессия
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Пловец Кожакин рассказал о проблемах со здоровьем на ЧЕ в Париже

Пловец Кожакин рассказал о проблемах со здоровьем на ЧЕ в Париже
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Российский пловец Иван Кожакин рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулся на чемпионате Европы — 2026 в Париже, Франция.

«Ничего непонятно, чувствовал себя хорошо, сейчас работаем с массажистами, врачами. Немножко утром ударил спину, поясницу на старте. Неприятная история, которая постоянно мне сейчас мешает. Стараемся купировать эту историю и с максимальным настроем выходить на финал. Надеемся, что всё получится.

Давняя травма, поясница со мной очень долго, с тех пор как я очень быстро вырос за несколько лет. Большое расстояние между межпозвоночными дисками, мышцы постоянно напряжены. Была даже грыжа, но мы её вылечили», – передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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