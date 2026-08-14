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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Утренняя сессия
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Олимпийский чемпион из Румынии рассказал о желании встретиться с Александром Поповым

Олимпийский чемпион из Румынии рассказал о желании встретиться с Александром Поповым
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Олимпийский чемпион из Румынии Давид Попович рассказал о желании встретиться с четырёхкратным олимпийским чемпионом по плаванию Александром Поповым.

– Кто из известных российских спортсменов вам знаком? Может быть, не пловец. Возможно, вы знаете Александра Овечкина?
– Я с ним пока не встречался, но очень хочу встретиться с Александром Поповым.

– То есть вы не виделись?
– Пока нет. Но я хочу, – передаёт слова Поповича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 14 августа, Давид Попович на чемпионате Европы в Париже стал победителем на дистанции 200 м вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 1.44,15.

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