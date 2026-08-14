Олимпийский чемпион из Румынии рассказал о своём настрое на мировые рекорды

Олимпийский чемпион из Румынии Давид Попович рассказал, побуждают ли его результаты других спортсменов стремиться к мировым рекордам.

– Когда вы видите другие результаты, например, когда итальянка Сара Куртис устанавливает два подряд мировых рекорда, вас побуждает это также выдать мировой рекорд?

– Нет, абсолютно нет, но я очень рад за неё. Мы друзья, я лично знаю Сару. Но при этом последнее, что приходит мне в голову, когда я слышу об этом, «я тоже должен это сделать». Всему своё время.

Я не собираюсь ничего форсировать. До сих пор это отлично работало для меня. Знаешь, тренировки, жиз