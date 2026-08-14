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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Утренняя сессия
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Олимпийский чемпион из Румынии рассказал о своей победной философии

Олимпийский чемпион из Румынии рассказал о своей победной философии
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Олимпийский чемпион 2024 года румынский пловец Давид Попович рассказал, какие мысли помогают ему настраиваться на победу.

«На европейском уровне в стометровке конкуренция действительно начинает расти. На двухсотке – тоже на европейском уровне всё здорово, но на мировом уровне ещё активнее идёт развитие. Соперничество становится жёстче, плавание развивается – это факт. Я готов к этому.

Главное, что помогает победителю выиграть и коснуться бортика первым, – это умение сохранять спокойствие и плыть только против себя. Соперничество, безусловно, жёсткое, и их нельзя сбрасывать со счетов, но они идут лишь вторым номером после гонки с самим собой. Э