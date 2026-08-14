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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Утренняя сессия
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Олимпийский чемпион из Румынии прокомментировал победу в плавании баскетбольным термином

Олимпийский чемпион из Румынии прокомментировал победу в плавании баскетбольным термином
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Олимпийский чемпион 2024 года румынский пловец Давид Попович рассказал, как проводит время после побед на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта.

«Я доволен. Рад, что защитил свой «трипл-дабл», титулы на сотне и двухсотке. Счастливый день. Я праздную, провожу время с семьёй, и жизнь продолжается. В этом году мне больше нравится стометровка. Возможно, я немного лучше тренировался к ней, но уверен, что в следующем месяце всё может измениться.

Ощущения от дистанций зависят от того, как я себя чувствую в конкретном сезоне. В этом сезоне мне больше нравится сотня. К