Олимпийский чемпион Садулаев проведёт второй бой в RAF

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев проведёт бой в организации Real American Freestyle (RAF). На турнире, который пройдёт в Москве 5 сентября, Садулаев встретится с Заком Браунагелем. Об этом сообщает пресс-служба RAF. Их бой пройдёт в соглавном событии вечера.

Фото: RAF

Дебютный бой в RAF Садулаев провёл 11 июля, где проиграл Кайлу Снайдеру, а в концовке встречи получил травму ноги. В начале августа Садулаев