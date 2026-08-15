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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Утренняя сессия
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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 14 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 14 августа
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Вчера, 14 августа, в Париже, Франция, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Результаты на 14 августа:

Плавание, финалы

Женщины. 100 м, баттерфляй

1. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 56,08.
2. Ангелина Кёлер (Германия) – 56,39.
3. Дарья Клепикова (Россия) – 56,76.

Мужчины. 200 м, вольный стиль

1. Давид Попович (Румыния) – 1.44,15.
2. Томас Навиконис