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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Утренняя сессия
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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 14 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 14 августа
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Вчера, 14 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках турнира прошли соревнования по плаванию.

Российские спортсмены принесли в копилку сборной пять медалей. Дарья Клепикова завоевала бронзу на дистанции 100 м баттерфляем, Евгения Чикунова установила рекорд чемпионата Европы на дистанции 200 м брассом, Климент Колесников и Павел Самусенко на дистанции 50 м на спине стали вторым и третьим соответственно, а Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Клепикова и Кира Манохина выиграли смешанную эстафету 4х100 м вольным стилем, установив рекорд чемпионата Европы.

Лидером медального зачёта стала сборная Италии, команда Великобритании опустилась на второе место, а российские пловцы подняли национальную команду на третью строчку зачёта.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 14 августа:

1. Италия – 11 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых медалей.
2. Великобритания – 11 золотых, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей.
3. Россия – девять золотых, восемь серебряных и девять бронзовых.
4. Германия – восемь золотых, девять серебряных и девять бронзовых.
5. Венгрия – четыре золотые, шесть серебряных и три бронзовые медали.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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