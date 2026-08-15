Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: медальный зачёт, таблица на 14 августа

В пятницу, 14 августа, в Бирмингеме, Великобритания, продолжился чемпионат Европы по лёгкой атлетике. В рамках второго дня были разыграны медали в беге, метании диска, прыжках в высоту.

Медальный зачёт возглавляет сборная Италии, второе место занимает Великобритания, а третье — Германия.

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Медальный зачёт на 14 августа:

1. Италия — пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

2. Великобритания — четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая медаль.

2. Германия — три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

4. Нидерланды — три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

5. Швейцария — три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.

6. Норвегия — три золотые и две бронзовые медали.

7. Ирландия — одно золото и одно серебро.

8. Финляндия — одно золото и одно серебро.

Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.