Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: медальный зачёт, таблица на 14 августа

В пятницу, 14 августа, в Бирмингеме, Великобритания, продолжился чемпионат Европы по лёгкой атлетике. В рамках второго дня были разыграны медали в беге, метании диска, прыжках в высоту.
Медальный зачёт возглавляет сборная Италии, второе место занимает Великобритания, а третье — Германия.
Чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Медальный зачёт на 14 августа:
1. Италия — пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали.
2. Великобритания — четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая медаль.
2. Германия — три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали.
4. Нидерланды — три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.
5. Швейцария — три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.
6. Норвегия — три золотые и две бронзовые медали.
7. Ирландия — одно золото и одно серебро.
8. Финляндия — одно золото и одно серебро.
Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.