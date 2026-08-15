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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Вечерняя сессия
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21:45 Мск
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Чемпионат Европы по водным видам спорта: расписание соревнований на 15 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта: расписание соревнований на 15 августа
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Сегодня, 15 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 15 августа (время московское)

Плавание

Утренняя сессия (предварительные заплывы). Начало — 10:30

50 м. Вольный стиль. Мужчины (Роман Жидков, Василий Кукушкин, Егор Корнев);
200 м. Баттерфляй. Женщины;
100 м. Спина. Мужчины (Павел Самусенко, Георгий Яковлев, Климент Колесников, Георгий Смирнов);
50 м. Брасс. Женщины (Юлия Ефимова, Ралина Гилязова);
200 м. Комплекс. Мужчины (Михаил Щербаков, Илья Бородин, Максим Ступин);
Смешанная эстафета. 4x200 м. Вольный стиль.

Вечерняя сессия. Начало — 19:30

200 м. Баттерфляй. Мужчины. Финал;
50 м. Вольный стиль. Женщины. Финал;
50 м. Брасс. Мужчины. Финал;
200 м. Комплекс. Женщины. Финал;
50 м. Вольный стиль. Мужчины. Полуфинал;
50 м. Брасс. Женщины. Полуфинал;
1500 м. Вольный стиль. Мужчины. Финал;
200 м. Баттерфляй. Женщины. Полуфинал;
200 м. Комплекс. Мужчины. Полуфинал;
100 м. Спина. Женщины. Финал (Алина Гайфутдинова);
100 м. Спина. Мужчины. Полуфинал;
Смешанная эстафета. 4x200 м. Вольный стиль. Финал.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта