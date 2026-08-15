Чемпионат Европы по водным видам спорта: расписание соревнований на 15 августа

Сегодня, 15 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 15 августа (время московское)
Плавание
Утренняя сессия (предварительные заплывы). Начало — 10:30
50 м. Вольный стиль. Мужчины (Роман Жидков, Василий Кукушкин, Егор Корнев);
200 м. Баттерфляй. Женщины;
100 м. Спина. Мужчины (Павел Самусенко, Георгий Яковлев, Климент Колесников, Георгий Смирнов);
50 м. Брасс. Женщины (Юлия Ефимова, Ралина Гилязова);
200 м. Комплекс. Мужчины (Михаил Щербаков, Илья Бородин, Максим Ступин);
Смешанная эстафета. 4x200 м. Вольный стиль.
Вечерняя сессия. Начало — 19:30
200 м. Баттерфляй. Мужчины. Финал;
50 м. Вольный стиль. Женщины. Финал;
50 м. Брасс. Мужчины. Финал;
200 м. Комплекс. Женщины. Финал;
50 м. Вольный стиль. Мужчины. Полуфинал;
50 м. Брасс. Женщины. Полуфинал;
1500 м. Вольный стиль. Мужчины. Финал;
200 м. Баттерфляй. Женщины. Полуфинал;
200 м. Комплекс. Мужчины. Полуфинал;
100 м. Спина. Женщины. Финал (Алина Гайфутдинова);
100 м. Спина. Мужчины. Полуфинал;
Смешанная эстафета. 4x200 м. Вольный стиль. Финал.