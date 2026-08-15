Чемпионат Европы по водным видам спорта: расписание соревнований на 15 августа

Сегодня, 15 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 15 августа (время московское)

Плавание

Утренняя сессия (предварительные заплывы). Начало — 10:30

50 м. Вольный стиль. Мужчины (Роман Жидков, Василий Кукушкин, Егор Корнев);

200 м. Баттерфляй. Женщины;

100 м. Спина. Мужчины (Павел Самусенко, Георгий Яковлев, Климент Колесников, Георгий Смирнов);

50 м. Брасс. Женщины (Юлия Ефимова, Ралина Гилязова);

200 м. Комплекс. Мужчины (Михаил Щербаков, Илья Бородин, Максим Ступин);

Смешанная эстафета. 4x200 м. Вольный стиль.

Вечерняя сессия. Начало — 19:30

200 м. Баттерфляй. Мужчины. Финал;

50 м. Вольный стиль. Женщины. Финал;

50 м. Брасс. Мужчины. Финал;

200 м. Комплекс. Женщины. Финал;

50 м. Вольный стиль. Мужчины. Полуфинал;

50 м. Брасс. Женщины. Полуфинал;

1500 м. Вольный стиль. Мужчины. Финал;

200 м. Баттерфляй. Женщины. Полуфинал;

200 м. Комплекс. Мужчины. Полуфинал;

100 м. Спина. Женщины. Финал (Алина Гайфутдинова);

100 м. Спина. Мужчины. Полуфинал;

Смешанная эстафета. 4x200 м. Вольный стиль. Финал.