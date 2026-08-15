Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 15 августа

Сегодня, 15 августа, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме, Великобритания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Расписание на 15 августа (время начала московское)
Беговые
22:10. Женщины. 400 м.
22:25. Мужчины. 10000 м.
23:07. Мужчины. 1500 м
23:33. Мужчины. Эстафета 4х100 м.
23:48. Женщины. Эстафета 4х100 м.
Метания
22:01. Мужчины. Метание копья.
Семиборье
12:25. Прыжки в длину.
13:10. Положение после пяти видов.
13:55. Метание копья.
15:10. Положение после шести видов.
21:45. 800 м.
22:00. Итоговое положение.
Прыжковые
22:07. Женщины. Прыжки в высоту.
22:17. Мужчины. Тройной прыжок.
Спортивная ходьба
09:30. Мужчины. Полумарафон. Ходьба.
09:30. Женщины. Полумарафон. Ходьба.
09:30. Мужчины. Марафон. Ходьба.
09:30. Женщины. Марафон. Ходьба.