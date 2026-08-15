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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Вечерняя сессия
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21:45 Мск
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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 15 августа

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 15 августа
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Сегодня, 15 августа, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме, Великобритания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Расписание на 15 августа (время начала московское)

Беговые

22:10. Женщины. 400 м.
22:25. Мужчины. 10000 м.
23:07. Мужчины. 1500 м
23:33. Мужчины. Эстафета 4х100 м.
23:48. Женщины. Эстафета 4х100 м.

Метания

22:01. Мужчины. Метание копья.

Семиборье

12:25. Прыжки в длину.
13:10. Положение после пяти видов.
13:55. Метание копья.
15:10. Положение после шести видов.
21:45. 800 м.
22:00. Итоговое положение.

Прыжковые

22:07. Женщины. Прыжки в высоту.
22:17. Мужчины. Тройной прыжок.

Спортивная ходьба

09:30. Мужчины. Полумарафон. Ходьба.
09:30. Женщины. Полумарафон. Ходьба.
09:30. Мужчины. Марафон. Ходьба.
09:30. Женщины. Марафон. Ходьба.

Календарь ЧЕ по лёгкой атлетике — 2026
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