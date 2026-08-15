Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 15 августа

Сегодня, 15 августа, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме, Великобритания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Расписание на 15 августа (время начала московское)

Беговые

22:10. Женщины. 400 м.

22:25. Мужчины. 10000 м.

23:07. Мужчины. 1500 м

23:33. Мужчины. Эстафета 4х100 м.

23:48. Женщины. Эстафета 4х100 м.

Метания

22:01. Мужчины. Метание копья.

Семиборье

12:25. Прыжки в длину.

13:10. Положение после пяти видов.

13:55. Метание копья.

15:10. Положение после шести видов.

21:45. 800 м.

22:00. Итоговое положение.

Прыжковые

22:07. Женщины. Прыжки в высоту.

22:17. Мужчины. Тройной прыжок.

Спортивная ходьба

09:30. Мужчины. Полумарафон. Ходьба.

09:30. Женщины. Полумарафон. Ходьба.

09:30. Мужчины. Марафон. Ходьба.

09:30. Женщины. Марафон. Ходьба.