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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Вечерняя сессия
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ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике: расписание финалов на отдельных снарядах с россиянками

ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике: расписание финалов на отдельных снарядах с россиянками
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Сегодня, 15 августа, на чемпионате Европы — 2026 по спортивной гимнастике в Загребе пройдут финалы на отдельных снарядах у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований с участием российских спортсменок.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2026, Загреб. Расписание на 15 августа (время мск)

Финалы в отдельных видах

16:00. Опорный прыжок (от России — Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова);
16:50. Брусья (от России — Ангелина Мельникова, Алёна Глотова);
17:40. Бревно (от России — Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова);
18:30. Вольные упражнения (от России — Ангелина Мельникова).

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