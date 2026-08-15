ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике: расписание финалов на отдельных снарядах с россиянками
Сегодня, 15 августа, на чемпионате Европы — 2026 по спортивной гимнастике в Загребе пройдут финалы на отдельных снарядах у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований с участием российских спортсменок.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2026, Загреб. Расписание на 15 августа (время мск)
Финалы в отдельных видах
16:00. Опорный прыжок (от России — Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова);
16:50. Брусья (от России — Ангелина Мельникова, Алёна Глотова);
17:40. Бревно (от России — Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова);
18:30. Вольные упражнения (от России — Ангелина Мельникова).