ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике: расписание финалов на отдельных снарядах с россиянками

Сегодня, 15 августа, на чемпионате Европы — 2026 по спортивной гимнастике в Загребе пройдут финалы на отдельных снарядах у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований с участием российских спортсменок.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2026, Загреб. Расписание на 15 августа (время мск)

Финалы в отдельных видах

16:00. Опорный прыжок (от России — Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова);

16:50. Брусья (от России — Ангелина Мельникова, Алёна Глотова);

17:40. Бревно (от России — Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова);

18:30. Вольные упражнения (от России — Ангелина Мельникова).