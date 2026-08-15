Климент Колесников не смог преодолеть квалификацию на 100 м на спине на ЧЕ

Российские пловцы Павел Самусенко и Георгий Яковлев смогли отобраться в полуфинал на дистанции 100 м на спине на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта. Самусенко стал третьим в предварительных заплывах, справившись с дистанцией за 52,96 секунды, а Яковлев занял пятое место (53,15).

Россиянин Климент Колесников не смог отобраться в следующую стадию соревнования, заняв шестое место и показав время 53,16. По правилам в полуфиналы могут выйти лишь два представителя одной сборной.

Ещё один представитель России Георгий Смирнов стал 19-м (54,11).

Полуфиналы пройдут сегодня, 15 августа, во время вечерней сессии.

Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа в Париже, Франция.