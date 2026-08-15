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Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских атлетов

Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских атлетов
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Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) сняла ограничения с российских спортсменов.

Исполнительный комитет организации сегодня, 14 августа, отменил все ранее действовавшие запреты. Теперь российские лучники и команды смогут выступать на международных турнирах, санкционированных World Archery, включая Кубок мира и чемпионаты мира, с национальным флагом и гимном.

Россияне были отстранены от международных соревнований в 2022 году. Позднее им разрешили выступать в нейтральном статусе, но без права участия в командных турнирах. Решение о возвращении флага было принято вслед за восстановлением членства Олимпийского комитета России в МОК в июле 2026 года, который рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов.

Однако вердикт World Archery не распространяется на соревнования под эгидой европейской организации (World Archery Europe).

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