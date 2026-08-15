Корнев с третьим временем вышел в полуфинал ЧЕ-2026 на 50 м в/c, лучшие секунды у Шеремета

Российские пловцы Егор Корнев, Роман Жидков и Василий Кукушкин приняли участие в квалификации дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже, Франция.

Лучшее время в предварительных заплывах продемонстрировал 18-летний украинец Никита Шеремет (21,56).

Двукратный чемпион текущего турнира Егор Корнев квалифицировался в полуфинал с третьим временем (21,67).

Роман Жидков показал лишь 30-е время в предварительных заплывах (22,33), Василий Кукушкин — 26-й результат (22,25). Это не позволило россиянам выйти в полуфинал.

Видео: самый титулованный пловец.