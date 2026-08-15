15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Вечерняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Калмыкова должна была получше пройти». Родионенко — об итогах личного многоборья на ЧЕ

«Калмыкова должна была получше пройти». Родионенко — об итогах личного многоборья на ЧЕ
Комментарии

Заслуженный тренер СССР и России Валентина Родионенко считает, что отечественная гимнастка Анна Калмыкова могла выступить лучше в личном многоборье на чемпионате Европы — 2026.

Ранее спортсменка заняла второе место, набрав за четыре снаряда 54,632 балла. Чемпионкой стала ещё одна россиянка Ангелина Мельникова (55,932).

«У нас было мнение, что Калмыкова должна была получше пройти многоборье, но на вольных у неё не все получилось, поэтому и заработала такую невысокую оценку. Но, безусловно, с учётом всех предстарто