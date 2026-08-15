«Калмыкова должна была получше пройти». Родионенко — об итогах личного многоборья на ЧЕ

Заслуженный тренер СССР и России Валентина Родионенко считает, что отечественная гимнастка Анна Калмыкова могла выступить лучше в личном многоборье на чемпионате Европы — 2026.

Ранее спортсменка заняла второе место, набрав за четыре снаряда 54,632 балла. Чемпионкой стала ещё одна россиянка Ангелина Мельникова (55,932).

«У нас было мнение, что Калмыкова должна была получше пройти многоборье, но на вольных у неё не все получилось, поэтому и заработала такую невысокую оценку. Но, безусловно, с учётом всех предстарто