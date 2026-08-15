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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Вечерняя сессия
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Юлия Ефимова не смогла отобраться в полуфинал на 50 м брассом на ЧЕ-2026

Юлия Ефимова не смогла отобраться в полуфинал на 50 м брассом на ЧЕ-2026
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Российские пловчихи Юлия Ефимова и Ралина Гилязова приняли участие в квалификации на дистанции 50 м брассом на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже, Франция.

Гилязова по итогам предварительных заплывов заняла восьмое место в итоговом протоколе (30,59). Ралина отобралась в полуфиналы.

Двукратная чемпионка мира на этой дистанции (2009, 2013) Ефимова же проплыла за 31,07. Официально она третья запасная. Однако очевидно, что в полуфинал Юлия не попадёт.

Лучшее время в квалификации показала 21-летняя итальянка Бенедетта Пилато (29,