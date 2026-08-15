Бородин и Щербаков вышли в полуфинал на 200 м комплексным плаванием на ЧЕ-2026

Российские пловцы Михаил Щербаков и Илья Бородин вышли в полуфинал соревнований на дистанции 200 м комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Михаил показал результат 1.58,16 и пробился в следующую стадию со второго места. Илья стал четвёртым по итогам предварительных заплывов с результатом 1.58,58.

Лидером заплыва стал британец Данкан Скотт (1.57,51). Третье время показал его соотечественник Макс Личфилд, который преодолел дистанцию за 1.58,43.

Ещё один россиянин Максим Ступин стал 16-м с результатом 1.59,88, однако не смог отобраться