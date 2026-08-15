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Российские пловцы заняли шестое место в смешанной эстафете 4x200 м в квалификации

Российские пловцы заняли шестое место в смешанной эстафете 4x200 м в квалификации
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Сборная России по плаванию заняла шестое место в квалификации в смешанной эстафете 4х200 вольным стилем в рамках чемпионата Европы — 2026 в Париже. Пловцы преодолели дистанцию за 7.32,63. Этот результат позволит россиянам принять участие в финальном заплыве. Команду представили Роман Акимов, Андрей Черепков, Софья Дьякова и Ксения Мишарина.

Победителем квалификационной микст-эстафеты стала сборная Великобритании с результатом 7.31,39. Второе время показали литовские пловцы (7.31,99). Тройку лидеров замкнула команда Германии (7.32,07).

Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа в Париже, Франция.

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