Колесников: не готов конкурировать с ребятами, что-то явно делаю не так

Двукратный призёр Олимпиады-2020 двукратный чемпион мира российский пловец Климент Колесников прокомментировал тот факт, что не смог отобраться в полуфинал на 100 м на спине в рамках чемпионата Европы – 2026 в Париже.

«Расстройства сильного нет, просто не готов конкурировать сейчас с ребятами. Не знаю почему, но что-то явно делаю не так. Будем разбираться. По здоровью всё хорошо.

Нужно уметь вовремя отдыхать от соревнований. В целом, стартую с 15 лет без остановки. Не то чтобы думаю брать паузу, за два года до Олимпиады смысла отдыхать какого-то уже нет, сейчас