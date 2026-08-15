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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Вечерняя сессия
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Колесников: не готов конкурировать с ребятами, что-то явно делаю не так

Колесников: не готов конкурировать с ребятами, что-то явно делаю не так
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Двукратный призёр Олимпиады-2020 двукратный чемпион мира российский пловец Климент Колесников прокомментировал тот факт, что не смог отобраться в полуфинал на 100 м на спине в рамках чемпионата Европы – 2026 в Париже.

«Расстройства сильного нет, просто не готов конкурировать сейчас с ребятами. Не знаю почему, но что-то явно делаю не так. Будем разбираться. По здоровью всё хорошо.

Нужно уметь вовремя отдыхать от соревнований. В целом, стартую с 15 лет без остановки. Не то чтобы думаю брать паузу, за два года до Олимпиады смысла отдыхать какого-то уже нет, сейчас