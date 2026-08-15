Юлия Ефимова: в 2028 году практически домашняя Олимпиада будет для меня

Российская пловчиха Юлия Ефимова высказалась о своих перспективах после неудачного выступления в квалификации на дистанции 50 м брассом на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже, Франция.

Двукратная чемпионка мира на этой дистанции (2009, 2013) Ефимова проплыла за 31,07 (19-е время). Это не позволило Юлии отобраться в полуфинал.

«В 2028 году практически домашняя Олимпиада будет для меня. Знаю, что всё будет очень красиво, живу очень близко к стадиону в Лос-Анджелесе, 15 минут езды от дома, который арендую.