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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Вечерняя сессия
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Ефимова: прямо сейчас я совсем уже ноль, нельзя мне так долго отдыхать

Ефимова: прямо сейчас я совсем уже ноль, нельзя мне так долго отдыхать
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Трёхкратный призёр олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась эмоциями после заплыва на дистанции 50 м брассом на ЧЕ-2026. Россиянка не смогла выйти в полуфинал на этой дистанции, показав время 31,07 секунды.

«Расстроилась, конечно. Не отобралась, к сожалению. Нельзя мне так долго отдыхать, надо было где-то стартовать, может быть, даже на 200 метров. Просто потому, что очень тяжело после трёх дней отдыха.

В принципе, всё было понятно с утра, очень хороший был настрой, мой любимый полт