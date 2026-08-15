Ефимова: прямо сейчас я совсем уже ноль, нельзя мне так долго отдыхать

Трёхкратный призёр олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась эмоциями после заплыва на дистанции 50 м брассом на ЧЕ-2026. Россиянка не смогла выйти в полуфинал на этой дистанции, показав время 31,07 секунды.

«Расстроилась, конечно. Не отобралась, к сожалению. Нельзя мне так долго отдыхать, надо было где-то стартовать, может быть, даже на 200 метров. Просто потому, что очень тяжело после трёх дней отдыха.

В принципе, всё было понятно с утра, очень хороший был настрой, мой любимый полт