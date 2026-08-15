Ефимова дала совет молодой российской пловчихе Гилязовой

Трёхкратный призёр Олимпиад, шестикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова дала совет 19-летней соотечественнице Ралине Гилязовой.

Гилязова ранее отобралась в полуфинал дистанции 50 м брассом на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже, Франция. Ефимовой сделать этого не удалось.

«Ралина – молодец. У неё всё хорошо, всё впереди. Она молодая, главное не волноваться, не нервничать, это помогает добиться хорошего результата, нужно просто делать своё дело, тогда всё будет хорошо», – сказала Ефимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.