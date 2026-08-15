Пловчиха Гилязова — об условиях на ЧЕ в Париже: очень жарко, я была вся красная

19-летняя российская пловчиха Ралина Гилязова высказалась о своём выступлении в квалификации на дистанции 50 м брассом на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже, Франция.

Гилязова по итогам предварительных заплывов заняла восьмое место в итоговом протоколе (30,59) и отобралась в полуфинал.

«Пока ещё ничего не поняла, много дней отдыхала после сотни. Будем настраиваться на полуфинал, буду стараться отобраться в финал.

Не сказала бы, что мой заплыв