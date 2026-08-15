15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Вечерняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пловчиха Гилязова рассказала о походе по магазинам во время ЧЕ в Париже

Пловчиха Гилязова рассказала о походе по магазинам во время ЧЕ в Париже
Комментарии

19-летняя российская пловчиха Ралина Гилязова рассказала об ощущениях от участия в чемпионате Европе – 2026 по водным видам спорта в Париже.

«Очень рада и благодарна тому, что участвую в чемпионате Европы. Только вышла из юниорского плавания и сразу отобралась на взрослый чемпионат.

Ни с кем не разговаривала из иностранцев, потому что плохо знаю английский. Автографы ни у кого не брала. Со всеми лажу, со всеми дружу в нашей сборной. Всё хорошо