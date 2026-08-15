Пловчиха Гилязова рассказала о походе по магазинам во время ЧЕ в Париже

19-летняя российская пловчиха Ралина Гилязова рассказала об ощущениях от участия в чемпионате Европе – 2026 по водным видам спорта в Париже.

«Очень рада и благодарна тому, что участвую в чемпионате Европы. Только вышла из юниорского плавания и сразу отобралась на взрослый чемпионат.

Ни с кем не разговаривала из иностранцев, потому что плохо знаю английский. Автографы ни у кого не брала. Со всеми лажу, со всеми дружу в нашей сборной. Всё хорошо