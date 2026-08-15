«Обязательно пришлю билеты!» Лазарев пригласил пловчиху Гайфутдинову на свой концерт

Певец Сергей Лазарев пригласил российскую пловчиху Алину Гайфутдинову на свой концерт.

Ранее на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026 Алина установила новый рекорд России на дистанции 50 м на спине. Она показала результат 26,91. После заплыва спортсменка призналась, что любит творчество Лазарева и мечтает попасть на его концерт.

«Алина, дорогая, я, конечно, поздравляю тебя с таким грандиозным результатом, с этим ре