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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Вечерняя сессия
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«Обязательно пришлю билеты!» Лазарев пригласил пловчиху Гайфутдинову на свой концерт

«Обязательно пришлю билеты!» Лазарев пригласил пловчиху Гайфутдинову на свой концерт
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Певец Сергей Лазарев пригласил российскую пловчиху Алину Гайфутдинову на свой концерт.

Ранее на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026 Алина установила новый рекорд России на дистанции 50 м на спине. Она показала результат 26,91. После заплыва спортсменка призналась, что любит творчество Лазарева и мечтает попасть на его концерт.

«Алина, дорогая, я, конечно, поздравляю тебя с таким грандиозным результатом, с этим ре