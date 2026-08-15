Российские синхронистки выиграли бронзу в произвольной программе дуэтов на юниорском ЧМ

Российские синхронистки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина выиграли бронзу на юниорском чемпионате мира в произвольной программе дуэтов. Судьи оценили выступление россиянок в 294,0996 балла.

На высшую ступень пьедестала встали представительницы Испании, набрав 298,6813, вторую строчку турнирной таблицы заняли китаянки (295,0701).

Чемпионат мира по синхронному плаванию проходит с 12 по 16 августа в Будапеште, Венгрия. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с флагом и гимном страны.

На юниорском чемпионате мира российские спортсмены завоевали пять медалей (четыре золота и одну бронзу).