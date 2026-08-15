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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6. Вечерняя сессия
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Федерация гимнастики России сделала заявление на фоне провала «художниц» в многоборье ЧМ

Федерация гимнастики России сделала заявление на фоне провала «художниц» в многоборье ЧМ
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Федерация гимнастики России (ФГР) выпустила официальное заявление после исторического провала на чемпионате мира. Российские гимнастки впервые с 1987 года не завоевали ни одной медали в многоборье.

«Этот чемпионат мира — особенный для всей нашей команды.

После пятилетнего перерыва сборная России вернулась на чемпионат мира по художественной гимнастике. Для наших гимнасток, тренеров и судей это первый чемпионат мира за последние пять лет.

Фактически многое пришлось начинать заново. За время отсутств