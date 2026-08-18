21-й турнир «Кубок мэра Москвы по гольфу» пройдет в Нахабине

22 августа 2026 года пройдёт ежегодный турнир «Кубок мэра Москвы по гольфу». Соревнование состоится в 21-й раз и войдёт в Единый календарный план значимых спортивно-зрелищных мероприятий столицы. Организатором выступает Федерация гольфа в городе Москве при поддержке Департамента спорта.

Площадкой проведения станет поле Moscow Country Club в Нахабине, где турнир проходит с 2023 года. Кубок мэра сохраняет открытый формат: к участию допускаются как профессиональные гольфисты, так и любители.

Помимо основной соревновательной сетки, организаторы подготовили программу для зрителей и начинающих игроков: мастер-классы по основам гольфа, экскурсии по полю, просмотр финальной игры с трибуны у грина 18-й лунки.

Информационную поддержку оказывает российский спортивный интернет-портал «Чемпионат».

Кубок мэра Москвы по гольфу — одно из важных спортивных событий столицы, способствующее популяризации гольфа и укреплению имиджа Москвы как ведущего российского центра мирового спорта.

История Кубка началась в 2005 году, когда первый розыгрыш состоялся в Московском городском гольф-клубе на улице Довженко и был приурочен ко Дню города. Турнир быстро завоевал популярность и уже с первых лет стал значимым событием в спортивной жизни столицы. В 2015 году мероприятие перешло под эгиду городской Федерации гольфа, что дало новый импульс его развитию — расширилась география участников, повысился уровень организации, увеличилось внимание со стороны профессионального сообщества. В 2023 году Кубок мэра впервые прошёл на поле Moscow Country Club в Нахабине, и с тех пор эта площадка стала постоянной — её инфраструктура позволяет проводить соревнования любого уровня и создаёт комфортные условия как для спортсменов, так и для зрителей. Ещё одной важной вехой стало появление в 2025 году Детского Кубка мэра — отдельного турнира для сильнейших юниоров Москвы, который проходит накануне основного.