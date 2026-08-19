«Зачем уезжать-то?» Корнев — о предложениях сменить тренера

Российский пловец Егор Корнев рассказал, какие предложения о смене тренера ему поступали и при каких условиях он бы их принял.

«Мы же вместе с Леоном [Маршаном] могли тренироваться. Меня звал его тренер Боб Боумен. Так до сих пор его скауты пишут: «Приезжай». Но зачем? После отказов помощников Боб сам подошёл. Говорил, что, если сейчас не получается, можно и после 2026-го приехать. Зачем я ему нужен? Он мне сказал такую фразу: «Приходи ко мне – и станешь звездой».

Мне и тренер Калеба Дрессела писал, и в бригаду Тодда Десорбо, где Гретчен Уолш, Кейт Дугласс и Сара Куртис, звали. Тренер Джека Алекси. Все такие заинтересованные.

Я бы уехал туда, если б Николаевна [Ольга Байдалова] бросила тренерство. Но у неё таких планов нет. А у меня с ней очень тесная связь. Мы отлично и работаем, и общаемся. В диалоге нет ограничений. Она для меня большой авторитет, которого я слушаюсь, но Ольга Николаевна ещё и друг. Как-то умудряется это совмещать. Она много для меня сделала, прогресс идёт. Зачем уезжать-то?» — приводит слова Корнева «Спортс».

На прошедшем чемпионате Европы — 2026 в Париже, Франция, российский спортсмен завоевал шесть медалей, из которых три – личные.