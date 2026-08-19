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Пловчиха Клепикова — о Маршане: я лучше со своей командой на пьедестале сфотографируюсь

Пловчиха Клепикова — о Маршане: я лучше со своей командой на пьедестале сфотографируюсь
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Многократный призёр чемпионата Европы — 2026 российская пловчиха Дарья Клепикова ответила на вопрос о взаимодействии с мировыми звёздами своего вида спорта на минувших соревнованиях в Париже.

– С кем-то удалось пообщаться из мировых звёзд? Возможно, приятно было кого-то увидеть?
– Из иностранных соперниц особенно ни с кем, я стесняюсь. А с нашей командой хорошо общаюсь, им всем большое спасибо, они меня поддерживали.

– Не было желания подойти к Леону Маршану? Сфотографироваться?
– Да не особо. Я тут со своей командой. Лучше вместе с ней на пьедестале с медалями фотографируемся красиво, — сказала Клепикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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