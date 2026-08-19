«На пять с минусом». Корнев — о своём выступлении на ЧЕ-2026 в Париже

Российский пловец Егор Корнев оценил свою работу и конкуренцию на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта в Париже, Франция.

«Режим непростой. Это не чемпионат России, где с утра могу покупаться по 49 на 100 м, а вечером жахнуть. Здесь совсем другое, но на пять с минусом выступил.

Минус – потому что не смог выиграть мужскую кролевую эстафету – 0,09 мы по сумме проиграли. Ну и 50 кролем. Но к этому палтику я был просто в мясо. В начале соревнований взрывной мощи много, ты как болид. А на седьмой день чувствовал себя грузовиком.

Мне цикл в итоге очень понравился. Нужно немного доработать, но результаты на нём можно показывать. Надо подумать, как сделать, чтобы моя соревновательная жизнь на турнире длилась до конца, а не отрубалась на шестой день.

В остальном поводы для позитива есть. На моих дистанциях в Европе конкуренция хорошая. Максим Груссе и Ноэ Понти в прошлом году взяли золото и серебро ЧМ на 50 баттом, а я их здесь обыграл. Давид Попович – чемпион мира на сотне, ему проиграл 0,18. Разве что на «полтиннике» не европеец – Кэм [Макэвой]. У меня по сезону было 21,06, у него 20,88», — приводит слова Корнева «Спортс».