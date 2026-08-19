«Будут клепаться как семки». Егор Корнев — о мировых рекордах

Российский пловец Егор Корнев заявил, что, по его мнению, скоро рекорды мира будут обновляться с большой скоростью.

– Ты говорил, что мечта Ольги Николаевны [Байдаловой] – олимпийское золото. А мировой рекорд вызывает трепет?

– Я думаю, что мировые рекорды скоро будут клепаться как семки.

– Тобой?

– Тьфу-тьфу. Сглазить не хочу, но я уже сколько к ним подбираюсь. В упор их нюхаю. Что короткая вода, что сейчас. Осталось вообще немного – и пойдёт.

– Отсюда эти психологические игры, когда ты говорил, что за рекордом мира нужно не охотиться, а сделать вид, что он тебе неинтересен?

– Такие игры – это и к соперникам относится. Каждый делает что-то для своей выгоды. И тут самое главное – показать: либо что ты не боишься, либо что сильнее, — приводит слова Корнева «Спортс».

На прошедшем чемпионате Европы — 2026 в Париже, Франция, российский спортсмен завоевал шесть медалей, из которых три – личные.