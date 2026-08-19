15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Конкуренция здесь бешеная». Пловчиха Клепикова — о соперницах на водном ЧЕ-2026

«Конкуренция здесь бешеная». Пловчиха Клепикова — о соперницах на водном ЧЕ-2026
Комментарии

Многократный призёр чемпионата Европы — 2026 российская пловчиха Дарья Клепикова оценила уровень конкуренции на мировой арене.

– Мы увидели здесь, что Европа очень быстро плывёт. Не страшно ли в контексте олимпийских перспектив? Как угнаться за иностранцами?
– Тревоги нет, наоборот. Это всё только заряжает плыть быстрее, улучшать своё время. Конкуренция здесь бешеная. И это здорово, потому что без конкуренции не будет результатов, поэтому мы стараемся, плывём, работаем, улучшаем себя каждый день.

Смотришь, как плавают другие, замечаешь какие-то у себя ошибки. Я очень много нашла у себя ошибок на этом чемпионате Европы, смотря на других, ориентируясь на их раскладки, — сказала Клепикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Как увезти сразу семь медалей с водного ЧЕ-2026?! Интервью с российской королевой эстафет
Эксклюзив
Как увезти сразу семь медалей с водного ЧЕ-2026?! Интервью с российской королевой эстафет