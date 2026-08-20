«Оживают непередаваемые эмоции». Шишкарёв — о победе российских гандболисток на ОИ-2016

Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Cергей Шишкарёв вспомнил победу женской сборной России на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии. Ровно 10 лет назад, 20 августа, отечественные спортсменки одолели француженок в финале соревнований.

«Ровно 10 лет назад мы стали свидетелями поистине грандиозного, исторического события. Женская национальная команда России впервые завоевала в Рио-де-Жанейро золотые олимпийские медали. Безусловно, мы не обесцениваем победы советской сборной на Олимпиадах 1976 и 1980 годов под руководством легендарного тренера Игоря Турчина, но в российской истории это достижение является самым значимым в женском гандболе.

С одной стороны, кажется, что с момента того успеха уже прошла целая вечность, с другой – всё это было как вчера. Вроде бы тысячу раз пересматривал ключевые эпизоды драматичного полуфинала с Норвегией и бесподобного финала с Францией, но периодически возникает желание увидеть эти игры вновь, и внутри сразу оживают непередаваемые и ни с чем не сравнимые эмоции.

О составляющих той невероятной победы мы уже немало говорили в различных интервью, поэтому для меня было важно спустя 10 лет собрать всех олимпийских золушек вместе. Причём не просто в ресторане или на природе, а на спортивной площадке, в игровой форме и в присутствии болельщиков. И я безумно рад, что эту идею удалось воплотить в жизнь, тем более что и соперник был очень достойный – команда серебряных призёров Олимпиады в Токио, усиленная рядом действующих игроков сборной. Состоявшийся 7 марта гала-матч стал настоящим праздником гандбола, на паркет вышло огромное количество легендарных спортсменок, а на тренерской скамейке возвышался великий Евгений Трефилов.

Но всё-таки, отдавая дань прошлым успехам, мы понимаем, что нужно смотреть вперёд, готовить новое поколение игроков и ориентировать их на победы, одна из которых случилась ровно 10 лет назад. Олимпийские чемпионки перед гала-матчем передали символический золотой мяч нынешнему составу сборной, и я уверен, что российский гандбол не ограничится золото