«Если уж прёшь, то иди до конца!» Трефилов поделился воспоминаниями о победе на ОИ-2016

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился воспоминаниями об Олимпийских играх — 2026 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Сегодня, 20 августа, победе отечественных спортсменок исполняется 10 лет.

«Дашь команде отдохнуть, а она потом не поднимется. Если уж прёшь, то иди до конца! На положение дел в другой группе я даже не обращал внимания. Хотя Левон Оганесович Акопян о ней кое-что рассказывал.

И у игроков, и у тренерского штаба тогда был единый порыв, который ни в коем случае нельзя было прерывать. Когда ехали в автобусе после победы в полуфинале над Норвегией, предложил: «Давайте завтра отдохнём. Даже тренировку проводить не будем». Какой же вой поднялся!

Громче всех орала Ира Близнова: «Как можно?! Нужно готовиться!» Так что команда была настроена на борьбу по полной программе», – приводит слова Трефилова «Гандбол. Быстрый центр».