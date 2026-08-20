15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чикунова выиграла золото на дистанции 200 м брассом на Спартакиаде, Ефимова — серебро

Чикунова выиграла золото на дистанции 200 м брассом на Спартакиаде, Ефимова — серебро
Комментарии

Чемпионка Европы 2026 года по плаванию Евгения Чикунова выиграла золото на дистанции 200 м брассом на Спартакиаде народов России, которая проходит в Екатеринбурге. Спортсменка показала результат 2 минуты 27,22 секунды.

Второе место заняла Юлия Ефимова с результатом 2.28,96 секунды. А тройку призёров замкнула Анастасия Шиленкова (2.31,88).

Плавание. Спартакиада народов России — 2026. Женщины, брасс 200 м

1. Евгения Чикунова — 2.27,22.
2. Юлия Ефимова — 2.28,96.
3. Анастасия Шиленкова — 2.31,88.

Спартакиада народов России проходит в семи регионах страны и продлится до середины октября. В рамках соревнований разыгрываются медали в 44 видах спорта.

Материалы по теме
Наконец-то! Евгения Чикунова впервые завоевала золото большого международного турнира
Наконец-то! Евгения Чикунова впервые завоевала золото большого международного турнира