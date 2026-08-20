Чикунова выиграла золото на дистанции 200 м брассом на Спартакиаде, Ефимова — серебро

Чемпионка Европы 2026 года по плаванию Евгения Чикунова выиграла золото на дистанции 200 м брассом на Спартакиаде народов России, которая проходит в Екатеринбурге. Спортсменка показала результат 2 минуты 27,22 секунды.

Второе место заняла Юлия Ефимова с результатом 2.28,96 секунды. А тройку призёров замкнула Анастасия Шиленкова (2.31,88).

Плавание. Спартакиада народов России — 2026. Женщины, брасс 200 м

1. Евгения Чикунова — 2.27,22.

2. Юлия Ефимова — 2.28,96.

3. Анастасия Шиленкова — 2.31,88.

Спартакиада народов России проходит в семи регионах страны и продлится до середины октября. В рамках соревнований разыгрываются медали в 44 видах спорта.