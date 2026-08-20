Мужская юниорская сборная России стала второй в командном многоборье на ЧЕ

Мужская юниорская сборная России по спортивной гимнастике заняла второе место в командном многоборье на чемпионате Европы – 2026 в Загребе, Хорватия, набрав 237,360 балла. Состав команды: Дмитрий Суходольский, Даниил Смирнов, Илья Мусин, Александр Васильев и Радмир Мусаев.

На высшую ступень пьедестала встала сборная Великобритании, получив от судей 237,559 балла, а бронзу забрала национальная команда Италии, получив 234,592 балла.

Чемпионат Европы – 2026 по спортивной гимнастике среди мужчин и юниоров проходит с 19 по 23 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.